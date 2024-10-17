Культура 17.10.2024 в 17:01

В Бурятии ищут театрального фотографа

Русский драмтеатр объявил конкурс на лучший фоторепортаж
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ищут театрального фотографа

Театр имени Бестужева объявил конкурс для фотографов (возрастное ограничение 18+). Главное условие - сделать крутой репортаж о спектакле театра или о театре в целом.

- С 14 октября по 1 декабря Русский драматический театра имени Н.А.Бестужева приглашает профессиональных фотографов, учеников фотошкол и фотографов-любителей поучаствовать в конкурсе «Театр в объективе». Покажите нам театр, каким видите его вы! Откройте в себе театрального фотографа! - сообщили в театре.

Для участия в конкурсе нужно:

1. Ознакомиться с положением конкурса, оставить заявку на участие по ссылке https://clck.ru/3DnGDF и получить приглашение на спектакль.

2. Посетить спектакль и сделать серию фотоснимков.

3. Направить от 10 до 15 обработанных фотографий на адрес russ_dram@mail.ru и дождаться результатов конкурса. 

По итогам конкурса состоится торжественное награждение. Победителей ждут памятные призы.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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