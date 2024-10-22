Бурдрам ищет таланты в районах Бурятии и Забайкальского края

Недавно «Номер один» сообщал, что в Бурятии ищут талантливых артистов в студию ВСГИК на курс худрука Буряад театра Олега Юмова. Заявки еще можно успеть прислать до 1 ноября.

Сейчас же делегация от Буряад театра и ВСГИК начала ездить по районам республики, чтобы тоже набрать там абитуриентов.

- Буряад театр совместно с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры объявляет целевой набор II бурятской национальной студии на факультет искусств по специализации «Артист драматического театра и кино» на бюджетные места. В связи с этим начался выезд Буряад театра по районам Бурятии с целью проведения первого тура набора абитуриентов, - сообщили в минкульте Бурятии.

Делегация в составе директора театра Цыпилмы Очировой и артистов уже провела профориентационную встречу в Закаменском районе.

График выезда делегации в районы:

19-21 октября – Закаменский район

25 октября – Джидинский район

24,25 октября – Кижингинский, Хоринский районы

24-28 октября – Баргузинский, Курумканский районы

7-10 ноября – Окинский район

21-26 октября – Агинский, Дульдургинский, Могойтуйский районы

7-9 ноября – Тункинский район

Делегация Буряад театра на выездном отборочном туре знакомится с будущими абитуриентами, а также смотрит выступления, в которые должны входить:

- стихотворение, басня, проза (все из классической литературы на русском и бурятском языке на выбор);

- песня на русском или бурятском языке (владение музыкальным инструментом приветствуется);

- танец;

Буряад театр приглашает выпускников 11-х классов принять участие в отборочных турах.

Контакты: Динганорбоева Жажан Владимировна, тел. 8 (924)772-03-08, e-mail: gbatd@mail.ru.

Фото: Номер один