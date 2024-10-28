Культура 28.10.2024 в 12:46

В Бурятии выберут лучших солистов конкурса «Лучики солнца»

1 ноября в Буряад театре состоится финал вокального конкурса
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии выберут лучших солистов конкурса «Лучики солнца»

В Бурятии выберут лучших солистов конкурса «Лучики солнца». 1 ноября в Буряад театре состоится финал вокального конкурса (возрастное ограничение 0+).

Всего на конкурс поступило 103 заявки в номинациях: «Сольное пение» и «Вокальные ансамбли» из Республики Бурятия и Забайкальского края. 

Более 30 участников от 7 до 17 лет примут участие в финале конкурса, а лучшие выступления войдут в программу гала-концерта.  Обладатель гран-при получит денежный приз в сумме 95 000 рублей в связи с 95-летием  организатора конкурса – Республиканского центра народного творчества.

Участники конкурса готовят несколько выступлений: песню патриотического характера (о малой Родине, Бурятии, о родной земле и т.п.) на русском и бурятском языках. 15 участников проходят бесплатное обучение в Школе эстрадного мастерства на базе Регионального центра выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодёжи Республики Бурятия «Асториум».  

Финал конкурса состоится 1 ноября в 11.00, гала-концерт в этот же день в 17.00 в Бурятском государственном драматическом театре  им. Х. Намсараева (ул. Куйбышева, 38).

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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