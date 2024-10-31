Культура 31.10.2024 в 15:25

Улан-удэнцев зовут на «Казачьи забавы»

Праздничная программа состоится 2 ноября в Этномузее
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Текст: Служба информации "Номер один"
Улан-удэнцев зовут на «Казачьи забавы»

Этнографический музей народов Забайкалья совместно с региональным отделением «Союза казаков воинов России и зарубежья» в Бурятии подготовили программу «Казачьи забавы» (возрастное ограничение 0+).

Программа пройдет 2 ноября с 13.00 на территории русского старожильческого комплекса на территории Этнографического музея в Улан-Удэ.

В этот день гости музея смогут узнать об обычаях и традициях забайкальских казаков, принять участие в различных играх, забавах и мастер-классах, таких как перетягивание каната, бой мешками, стенка на стенку, мастер-классы по владению шашкой, стрельбе из лука, метанию ножей.

В игровой форме гости мероприятия получат возможность проявить смекалку, быстроту реакции, силовые качества.

Программа проходит в рамках реализации проекта «Семейная осень» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, приуроченного к Году семьи.

Приглашаем окунуться в колоритный мир казачьей культуры!

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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с 30 октября по 5 ноября

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