Улан-удэнцев зовут на «Казачьи забавы»

Этнографический музей народов Забайкалья совместно с региональным отделением «Союза казаков воинов России и зарубежья» в Бурятии подготовили программу «Казачьи забавы» (возрастное ограничение 0+).

Программа пройдет 2 ноября с 13.00 на территории русского старожильческого комплекса на территории Этнографического музея в Улан-Удэ.

В этот день гости музея смогут узнать об обычаях и традициях забайкальских казаков, принять участие в различных играх, забавах и мастер-классах, таких как перетягивание каната, бой мешками, стенка на стенку, мастер-классы по владению шашкой, стрельбе из лука, метанию ножей.

В игровой форме гости мероприятия получат возможность проявить смекалку, быстроту реакции, силовые качества.

Программа проходит в рамках реализации проекта «Семейная осень» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, приуроченного к Году семьи.

Приглашаем окунуться в колоритный мир казачьей культуры!

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один