В декабре Бурятский оперный театр отпразднует 85-летний юбилей

В декабре Бурятский государственный академический театр оперы и балета отпразднует 85-летний юбилей. В честь знаменательной даты зрители могут посмотреть любимые спектакли и поздравить артистов.

- В декабре запланирован целый парад ярких спектаклей. Бурятский театр оперы и балета ждёт своих зрителей. Все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта». Для тех, кто приобретает билеты заранее, действует скидка, - сообщили в театре.

АФИША НА ДЕКАБРЬ:

1 декабря в 17:00 – балет Л. Книппера и Б. Ямпилова «Красавица Ангара» (возрастное ограничение 6+).

В основу либретто балета была положена легенда о могучем богатыре Байкале и его красавице-дочери Ангаре, влюбившейся в синеглазого Енисея и решившей сбежать к любимому из-под строгого отцовского надзора. Музыка балета развивает мелодии бурятских песен и ритмы народных танцев.

3 декабря в 14:00 и в 18:30 – балет К. Хачатуряна «Чиполлино» в исполнении учащихся БРХК (возрастное ограничение 0+).

Бурятский республиканский хореографический колледж им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева представляет яркий, веселый, зажигательный балет «Чиполлино» в хореографии лауреата Государственной премии СССР, профессора Генриха Александровича Майорова.

Веселый спектакль по мотивам сказки знаменитого итальянского писателя Джанни Родари рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей в сказочной стране.

6 декабря в 18:30 и 7 декабря в 17:00 – опера Дж. Верди «Бал-маскарад» (возрастное ограничение 16+).

Опера Джузеппе Верди рассказывает о просвещенном шведском короле Густаве, павшем жертвой политических страстей и ревности. История о дружбе, любви, предательстве в постановке Юрия Лаптева.

11 декабря в 17:00 – балет Л. Минкуса «Дон Кихот» (возрастное ограничение 6+).

Яркий праздничный спектакль, ставший вечной классикой жанра. Искрящаяся музыка, вихрь страстного танца, ритмичный стук кастаньет, завораживающие прыжки и виртуозные фуэте: все это — балет «Дон Кихот», написанный композитором Людвигом Минкусом на либретто Мариуса Петипа.

15 декабря в 17:00, в честь 85-летия Бурятского театра оперы и балета - опера М. Мусоргского «Борис Годунов» (возрастное ограничение 12+).

«Борис Годунов» — это многогранная картина эпохи, масштабное сочинение, предполагающее постановку с соответствующими историческими костюмами и декорациями, множеством грандиозных массовых сцен, сопровождаемых монументальной и динамичной музыкой.

18 декабря в 18:30, в честь 85-летия Бурятского театра оперы и балета – вечер балета: «Шопениана» Ф. Шопена и «Кармина Бурана» К.Орфа (возрастное ограничение 12+). Зрителям будут представлены сразу два спектакля, которые знатоки искусства относят к величайшим шедеврам мировой классики, — нежный и романтичный балет на музыку Фредерика Шопена «Шопениана» и «Кармину Бурану» Карла Орфа — фантастическое действие с участием балета, оркестра, солистов и хора театра.

20 декабря в 18:30, в честь 85-летия Бурятского театра оперы и балета – рок-мюзикл С. Жалцановой-Дмитриевой «Бальжан Хатан» (возрастное ограничение 6+).

Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Это история о женщине, которая ставит интересы своего народа выше своих личных интересов, отзовется в сердце представителя любого поколения.

24-30 декабря (время уточнять на сайте или в кассе театра) – балет П. Чайковского «Щелкунчик» (возрастное ограничение 0+).

Возрастное ограничение 16+





Фото: Номер один



