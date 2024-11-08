В Улан-Удэ проходит Слет дизайнеров

Сегодня, 8 ноября, в Улан-Удэ стартовал Слет дизайнеров. Это событие проводится в Бурятии впервые. В одном месте собрались эксперты в сфере дизайна, художники, мастера и представители организаций народных художественных промыслов.

Мероприятие, рассчитанное на два дня, 8 и 9 ноября, проходит в Центре креативных индустрий в коворкинг-центре «Теплица», который расположен в «Гэлэкси».

- Мы прилетели к вам для того, чтобы вместе с нашими местными коллегам провести, во-первых, обучающий семинар, а во-вторых, небольшую стратегическую сессию, а также познакомиться с креативными индустриями Бурятии и рассказать о том, что мы делаем в Москве. «Агентству креативных индустрий» уже почти четыре года. Что касается развития вашей республики, я считаю, что в Бурятию нельзя заводить большую промышленность, а следует сохранять Байкал. Бурятия – про уникальность и о ней нужно рассказывать всему миру, чтобы люди сюда хотели приехать как минимум в качестве туристов, а как максимум – захотеть остаться здесь жить, - рассказала журналистам руководитель АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова.

Одними из приоритетных направлений креативных индустрий являются мода и дизайн. В Бурятии, где сильна национальная самобытная культура, традиции красоты и стиля, постоянно проходят интересные события.

8-9 ноября проходят семинары для дизайнеров, художников, мастеров и организаций народных художественных промыслов на тему «Дизайн как стратегический маркетинговый актив развития бизнеса».

По словам президента Союза дизайнеров России, члена Общественного совета минкультуры РФ Виталия Ставицкого, цель мероприятия – «помочь найти региональные ценности, которые свойственны Бурятии и прокачать их. Поделиться нашим опытом, помочь найти собственный путь, а не копировать то, что происходит в других регионах».

- Нужно работать над новыми решениями, новыми разработками. Популяризировать свой культурный код и учиться конкурировать с соседними регионами и странами, - отметил Ставицкий.

Как сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, мероприятие стало возможным благодаря подписанному соглашению с правительством Москвы о сотрудничестве в рамках развития креативных индустрий.

- Изначально, когда я приходила на пост министра культуры Бурятии, у меня в программе звучало то, что республика – это культурный центр российского Востока и мы стараемся к этому прийти. Один из крупных проектов – создание креативного кластера и развитие креативных индустрий в Бурятии. Начиная с 2018 года велась работа над тем, чтобы получить здание для развития креативных индустрий. И примерно через год-полтора у нас откроется креативный кластер по ул. Хоца Намсараева, 7. Сейчас там идет реконструкция, - рассказала министр культуры Бурятии.

Участники слета обсуждают тенденции российского дизайна, вопросы дизайна как части креативных индустрий, дизайн как продукт, а также проводят воркшоп «Создание объекта дизайна».

Организаторами проведения мероприятия являются Центр предпринимательства «Мой бизнес» и «Центр креативных индустрий» при поддержке главы Республики Бурятия, министерства промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия и министерства культуры Республики Бурятия.





Фото: "Номер один"