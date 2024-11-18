26 ноября в Художественном музее имени Ц. С. Сампилова в Улан-Удэ откроется уникальная выставка, посвященная связи России и Индии под названием ««Я нашел тебя, моя Индия. Лик Бхараты» (возрастное ограничение 0+).

- Эта выставка объединила свыше 30 художников из разных регионов России, которые подолгу работали в Индии. Она приурочена к нескольким значимым датам в российской-индийской истории — 75-летию дипломатических отношений между нашими странами и 150-летию выдающегося художника России Н.К. Рериха.

В экспозиции будут представлены все виды и жанры изобразительного искусства от именитых академиков и Народных художников России, - сообщили в музее.

На выставке можно будет увидеть работы художников, которые были в нескольких экспедициях возглавляемых художником В.Н. Анисимовым.

Он и члены экспедиции стали, по сути дела, первыми кто начал работу по восстановлению имения Н.К. Рериха на Севере Индии. Именно там находится и по сей день функционирует институт гималайских исследований «Урусвати», созданный семьей Н.К. Рериха, призванный обобщить грандиозный объем материалов трансазиатской экспедиции, ярко описанной русским художником в его книге «Алтай Гималаи».

Художники смогли проделать колоссальный объем работ, привести здания, архивы, коллекции Николая Рериха в Индии в должное состояние и, кроме этого, написать немало замечательных работ. В дальнейшем эти художники показывали свои произведения в Индии в «Лалит Кала Академии» и в России в Государственной Третьяковской галерее, Российской академии художеств.

Проект имеет академический статус и реализуется под эгидой Российской академии художеств при поддержке министерства иностранных дел России.

Выставка будет доступна до 26 января 2025 года.

Возрастное ограничение 0+

Фото: Номер один