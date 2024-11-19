В Улан-Удэ состоится премьера по мотивам произведения Раисы Белоглазовой «Ритка»

Буряад театр покажет первую театральную постановку произведения Раисы Белоглазовой «Ритка» (возрастное ограничение 16+). Премьера спектакля состоится 29 и 30 ноября.

- Спектакль «Ритка» расскажет историю одной улан-удэнской девочки, Риты Грачевой. О ее первой серьезной влюбленности, непростых отношениях в семье, сложной коммуникации в школьном социуме. Герои спектакля живут в Улан-Удэ, гуляют и проводят время в местах, что и нынешние жители. Вокруг главной героини развиваются несколько новелл из жизни близких ей людей. Все они про любовь и нелюбовь. А сами истории героев спектакля происходят на фоне сменяющихся: моды, ритма жизни и музыкальных хитов прошлых десятилетий, - сообщается в анонсе к спектаклю.

Режиссер спектакля - Сойжин Жамбалова.

Раиса Белоглазова – советская и российская писательница, и журналистка, член Союза писателей СССР, родилась и прожила в Улан-Удэ. Она писала о простых людях, улан-удэнцах, школьниках, горожанах и жителях села.

Спектакль идет на бурятском языке с синхронным переводом.

Спектакль доступен по программе «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 16+

Фото: Номер один