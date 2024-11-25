Гран-при фестиваля-конкурса «Алтан Баг» выиграл школьный театр «Номин» из республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Всего в фестивале приняло участие около 100 школьных театров со всей республики, в финал прошло 30 театров.

22 ноября состоялось закрытие II-го фестиваля-конкурса школьных театров «Алтан баг» (возрастное ограничение 0+). Три дня театральные студии со всей республики показывали спектакли для жителей Улан-Удэ и профессионального жюри в области культуры и образования.

Школьные театры из Улан-Удэ и 11 районов республики представили постановки в разных жанрах: драматические, пластические и кукольные спектакли. Литературная основа спектаклей тоже была выбрана самой разной: на основе сказок, по произведениям бурятских авторов, современной драматургии, истории самих ребят.

- В этом году фестиваль-конкурс «Алтан Баг» прошел на сценах двух театров, длился три дня и встретил более 3 тысяч зрителей. Фестиваль-конкурс растет год от года. Все больше школьных театров приезжают из районов республики: Окинский, Баргузинский, Джидинский, Кижингинский, Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Закаменский, Кабанский, Еравнинский, Прибайкальский», — сказала об итогах фестиваля министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

«Алтан баг» дал возможность каждому школьному театру показать свои спектакли как уже профессиональный коллектив. На спектакли продавались билеты, и все постановки были сыграны на профессиональной сцене Буряад театра и Русского драматического театра им. Н. Бестужева с профессиональным оборудованием звука и света.

Профессиональное жюри отсматривали спектакли в двух возрастных категориях и выбрали дипломантов и лауреатов.

Гран-при фестиваля-конкурса «Алтан Баг» и поездку в Москву для посещения ведущих театральных вузов России выиграл школьный театр «Номин», ГБОУ «РБНЛИ №1», Улан-Удэ за спектакль «Тимур и его команда». Руководитель и режиссер - Ранжилова Ольга Анатольевна.

- Мы поздравляем всех участников и победителей II-го фестиваля-конкурса «Алтан баг»! Спасибо вам за смелость, искренность и готовность пробовать и открывать новое! – сказали организаторы конкурса.

С полным списком всех победителе можно ознакомиться на сайте театра "Ульгэр".

Возрастное ограничение 0+

Фото: театр «Ульгэр»