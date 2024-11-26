Культура 26.11.2024 в 16:49

Дизайнеры Бурятии презентуют свои коллекции

Модный показ пройдет 17 и 18 декабря
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Текст: Служба информации "Номер один"
Дизайнеры Бурятии презентуют свои коллекции

В Улан-Удэ впервые пройдет масштабная презентация коллекций от лучших дизайнеров России и Бурятии (возрастное ограничение 12+). Модный показ пройдет в банкетном зале «Гранд Бурятия» (отель "Бурятия") 17 и 18 декабря.

Свои работы представит российский дизайнер, создательница бренда женской одежды с Крайнего Севера «Sasha Gapanovich» Александра Гапанович, а также ведущие дизайнеры из Бурятии: Игорь Сарапулов, Шидэ Найданова, Надежда Абзаева, Анастасия Думнова-Рейх, Софья Поселёнова, Баярма Бальжинимаева, Раджана Будаева, Лаура Бальбурова, Надежда Халбаева и начинающие модельеры из Республиканского многоуровневого колледжа Ксения Сутурина, Валентина Рахимова, Лика Карелова и Оюна Бадлуева. 

Участников мероприятия ждет также деловая программа. В ней примут участие эксперты моды, стилисты и дизайнеры, предприниматели и журналисты. Они поговорят о культурном коде в моде, трендах дизайна и новых вызовах отрасли.

Кроме того, в рамках модного показа пройдет выставка-ярмарка одежды, обуви и аксессуаров.

Возрастное ограничение 12+. 

 

Фото: loon.site

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