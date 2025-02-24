В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно, созданных по мотивам бурятского орнамента (возрастное ограничение 0+). Ее можно увидеть в центре современного искусства «Залуу».

- Выставка «Орнамент» - это современный взгляд на бурятское искусство. Автор работ – молодой талантливый художник Максим Богомазов. В экспозиции представлены произведения, созданные с использованием современных материалов и технологий, - сообщают организаторы выставки.

Максим Васильевич Богомазов – член БРО ВТОО «Союз художников России», преподаватель рисунка, живописи, композиции и компьютерной графики в Детской художественной школе им. Р.С. Мэрдыгеева. Его творческий путь начался под впечатлением работ Лубсана Доржиева, который вдохновил его на изучение бурятского, буддийского орнамента и его символизма.

Максим Богомазов - выпускник БРУКиИ (2002) со специализацией «Живопись», бакалавр ФБОУ ВО ВСГИК по направлению «Народная художественная культура» (2021). Участник мастер-класса под руководством Члена СХ России Мищенко Т.А., директора Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона (2019).

Художник активно участвует в организации мероприятий для детей и молодежи: проект «Визуал-арт» на Арт-прорыве, конкурс «Зимняя сказка» и другие. Он стремится передать любовь к искусству следующим поколениям через образование и творчество.

Ждем вас на выставке по адресу: улица Коммунистическая, 19.

Возрастное ограничение 0+

Фото: центр современного искусства «Залуу»