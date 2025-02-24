Культура 24.02.2025 в 16:30

В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно

Автор работ – молодой талантливый художник Максим Богомазов
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно

В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно, созданных по мотивам бурятского орнамента (возрастное ограничение 0+). Ее можно увидеть в центре современного искусства «Залуу».

- Выставка «Орнамент» - это современный взгляд на бурятское искусство. Автор работ – молодой талантливый художник Максим Богомазов. В экспозиции представлены произведения, созданные с использованием современных материалов и технологий, - сообщают организаторы выставки.

Максим Васильевич Богомазов – член БРО ВТОО «Союз художников России», преподаватель рисунка, живописи, композиции и компьютерной графики в Детской художественной школе им. Р.С. Мэрдыгеева. Его творческий путь начался под впечатлением работ Лубсана Доржиева, который вдохновил его на изучение бурятского, буддийского орнамента и его символизма. 

Максим Богомазов - выпускник БРУКиИ (2002) со специализацией «Живопись», бакалавр ФБОУ ВО ВСГИК по направлению «Народная художественная культура» (2021). Участник мастер-класса под руководством Члена СХ России Мищенко Т.А., директора Санкт-Петербургского художественного лицея им. Б.В. Иогансона (2019). 

Художник активно участвует в организации мероприятий для детей и молодежи: проект «Визуал-арт» на Арт-прорыве, конкурс «Зимняя сказка» и другие. Он стремится передать любовь к искусству следующим поколениям через образование и творчество. 

Ждем вас на выставке по адресу: улица Коммунистическая, 19.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: центр современного искусства «Залуу»

Все новости

Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму
24.02.2025 в 17:47
Жительница Бурятии представила на конкурс фильм о восхождении на вершину Мунку-Сардык
24.02.2025 в 17:35
Директора школ Бурятии посетили горнолыжный курорт Китая
24.02.2025 в 17:08
В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» прошел «День качества»
24.02.2025 в 17:03
«Болят животы и обострился гастрит»
24.02.2025 в 16:41
В Улан-Удэ открылась необычная выставка декоративных панно
24.02.2025 в 16:30
Семейной паре из Улан-Удэ вручили награду «80 лет Победы в ВОВ»
24.02.2025 в 16:14
Студенты из Улан-Удэ собрали более 200 тысяч для бойцов СВО
24.02.2025 в 15:46
ВСЖД перечислила в январе в бюджет Бурятии более 111 млн рублей
24.02.2025 в 15:39
В Бурятии побывал известный российский музыкант
24.02.2025 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 февраля

Читайте также
Актеры из Бурятии устроят жителям Монголии мистическую драму
Спектакль «Пиковая дама» едет на гастроли к соседям
24.02.2025 в 17:47
В Бурятии побывал известный российский музыкант
Лидер группы «Мегаполис» посетил этнокомплекс «Асагад»
24.02.2025 в 15:27
Поклонников Масленицы в Улан-Удэ порадуют бесплатным транспортом
Его оплатили предприниматели города
24.02.2025 в 10:24
Бойцы из Бурятии в госпиталях получили подарки
Акция приурочена ко Дню Защитника Отечества
24.02.2025 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru