Юные танцоры из Бурятии оказались лучшими на фестивале в Пекине

Юные танцоры из Бурятии покорили Пекин на международном конкурсе «Жемчужина Востока». Детский ансамбль «Уян Бэлиг» при театре «Байкал» с триумфом вернулся из китайской столицы, где проходил конкурс-фестиваль.

- Юные таланты под руководством Ирины Валерьевны Баторовой завоевали 1 место за танец «Хабарай аялга» и главный приз конкурса – Гран-при – за яркую и динамичную постановку «Элеэ Хатар», что в переводе с бурятского означает «Беркуты». Министерство культуры Бурятии и Театр «Байкал» поздравляет своих воспитанников с заслуженной победой и желает им дальнейших творческих успехов, - сообщили в минкультуры республики.

Фото: предоставлено минкультуры РБ