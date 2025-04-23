Культура 23.04.2025 в 14:51
Юные танцоры из Бурятии оказались лучшими на фестивале в Пекине
Детский ансамбль занял первое место и взял главный приз конкурса
Текст: Елена Кокорина
Юные танцоры из Бурятии покорили Пекин на международном конкурсе «Жемчужина Востока». Детский ансамбль «Уян Бэлиг» при театре «Байкал» с триумфом вернулся из китайской столицы, где проходил конкурс-фестиваль.
- Юные таланты под руководством Ирины Валерьевны Баторовой завоевали 1 место за танец «Хабарай аялга» и главный приз конкурса – Гран-при – за яркую и динамичную постановку «Элеэ Хатар», что в переводе с бурятского означает «Беркуты». Министерство культуры Бурятии и Театр «Байкал» поздравляет своих воспитанников с заслуженной победой и желает им дальнейших творческих успехов, - сообщили в минкультуры республики.
Фото: предоставлено минкультуры РБ