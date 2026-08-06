Культура 06.08.2026 в 16:14

В Бурятии снимают документальный фильм «Байкальский Форпост»

Картина посвящена забайкальскому казачеству
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Текст: Карина Перова
В Бурятии снимают документальный фильм «Байкальский Форпост»
Фото: Молодежная казачья организация ЗВКО

В Бурятии при поддержке президентского Фонда культурных инициатив проходят съемки документального фильма «Байкальский Форпост», посвященного забайкальскому казачеству.

Команда будет работать весь август. Съёмки проходят в Кяхтинском, Селенгинском, Джидинском, Закаменском районах и в Улан-Удэ. Фильм расскажет о традициях, укладе жизни, истории казаков, их непростом пути в приграничье и условиях многонационального региона.

Руководителем проекта и генеральным продюсером выступает Олег Штром – кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат Дальневосточной кинопремии за фильм «9 секунд» (12+), лауреат Национальной премии «Страна», кавалер Золотого почётного знака «Общественное Признание», действительный член Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Режиссером стала Надежда Хлыстова – лауреат национальной премии «Моя земля – Россия», лауреат Всероссийской премии «Многоликая Россия», обладатель премии БРО Союза журналистов России имени Ярослава Гашека.

Теги
забайкальское казачество документальный фильм

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ЗУРХАЙ
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