Для юных улан-удэнцев работают бесплатные кинозалы

Для юных жителей Улан-Удэ работают бесплатные детские кинозалы, где можно посмотреть добрые фильмы и мультики и провести время с друзьями.

«Здесь показывают мультфильмы и фильмы, которые не только развлекают, но и учат дружбе, взаимопомощи, честности и уважению», - прокомментировали в мэрии.

Сеансы в Доме творчества Октябрьского района проходят:

– в понедельник и пятницу с 9:00 до 13:30;

– во вторник, среду и четверг – с 9:00 до 14:30.

В Городском дворце детского юношеского творчества – каждую пятницу с 10:00 до 12:00.

В домах культуры «Авиатор» и им. А.П. Вагжанова – с четверга по воскресенье в течение дня.