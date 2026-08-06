Культура 06.08.2026 в 11:28

Для юных улан-удэнцев работают бесплатные кинозалы

Сеансы проходят в четырех культурных учреждениях
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Текст: Карина Перова
Для юных улан-удэнцев работают бесплатные кинозалы
Фото: администрация Улан-Удэ

Для юных жителей Улан-Удэ работают бесплатные детские кинозалы, где можно посмотреть добрые фильмы и мультики и провести время с друзьями.

«Здесь показывают мультфильмы и фильмы, которые не только развлекают, но и учат дружбе, взаимопомощи, честности и уважению», - прокомментировали в мэрии.

Сеансы в Доме творчества Октябрьского района проходят:

– в понедельник и пятницу с 9:00 до 13:30;

– во вторник, среду и четверг – с 9:00 до 14:30.

В Городском дворце детского юношеского творчества – каждую пятницу с 10:00 до 12:00.

В домах культуры «Авиатор» и им. А.П. Вагжанова – с четверга по воскресенье в течение дня.

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