Культура 06.08.2026 в 11:28
Для юных улан-удэнцев работают бесплатные кинозалы
Сеансы проходят в четырех культурных учреждениях
Текст: Карина Перова
Для юных жителей Улан-Удэ работают бесплатные детские кинозалы, где можно посмотреть добрые фильмы и мультики и провести время с друзьями.
«Здесь показывают мультфильмы и фильмы, которые не только развлекают, но и учат дружбе, взаимопомощи, честности и уважению», - прокомментировали в мэрии.
Сеансы в Доме творчества Октябрьского района проходят:
– в понедельник и пятницу с 9:00 до 13:30;
– во вторник, среду и четверг – с 9:00 до 14:30.
В Городском дворце детского юношеского творчества – каждую пятницу с 10:00 до 12:00.
В домах культуры «Авиатор» и им. А.П. Вагжанова – с четверга по воскресенье в течение дня.
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