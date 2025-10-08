Герои мультика «Рапунцель» заговорят и запоют на бурятском языке

Команда блогера Гуро Батуева продолжает переводить известные мультфильмы на бурятский язык. Сейчас они занимаются полноценным дубляжом «Рапунцель» (6+).

Это особенный опыт, поскольку творцы взялись за мюзикл. Соответственно, песни также будут исполнять на бурятском языке. Известно, что главную злодейку – матушку Готель – озвучивает певица Дулма Сунрапова.

«В мультфильме «Рапунцель», возможно, бурятский дубляж будет звучать лучше, чем оригинальный английский. И да, по поводу песен в бурятской адаптации такое же мнение. Посмотрим, что из этого выйдет», - сказал автор проекта.

Гуро добавил, что этот проект «дает большой толчок в творчестве».

Напомним, ранее его команда озвучила мультфильмы «Ледниковый период» (0+), «Кунг-фу панда» (0+) и др.