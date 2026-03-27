На «Голосе кочевников» в Бурятии споет Дима Билан

На фестивале «Голос кочевников» (6+) в Бурятии выступит заслуженный артист России, известный певец, композитор, актёр и филантроп Дима Билан. Звезда «нулевых» выйдет на сцену 11 июля.

Подчеркивается, что зрителей ждёт новое шоу артиста: ультрасовременные световые, визуальные решения и технологии, эффектная сценография и хореография, мощный живой звук и любимые хиты артиста, ставшие символами целых поколений.

«Каждое выступление Димы Билана – это откровение, в котором музыка превращается в искренний разговор со зрителем, это шаг вперёд, вызов самому себе и стремление удивлять. Артист вновь подарит публике всё, за что его любят миллионы: свой неповторимый голос, энергию, эмоциональную глубину и способность создавать атмосферу, где каждый чувствует сопричастность к происходящему на сцене», - прокомментировали организаторы.

Ранее «Номер один» сообщал, что также хедлайнерами фестиваля станут известный рэпер, певец Мот и башкирская группа AY YOLA.

