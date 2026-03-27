Культура 27.03.2026 в 09:40

Не стало артиста Молодёжного театра Улан-Удэ

После продолжительной болезни скончался Евгений Хабаров
Текст: Карина Перова
Фото: Молодёжный театр Улан-Удэ

На 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодёжного театра Улан-Удэ Евгений Хабаров. Выпускник ВСГИК отдал служению театру более 20 лет. Он пришел в подготовительную студию МХТ в начале 80-х годов.

В театральной летописи города навсегда останутся его Анучкин в «Женитьбе», Михрюткин и Гыкин в циклах по Тургеневу и Чехову. Особой вершиной последних лет стала роль Аксентия Поприщина в спектакле «Записки сумасшедшего». Хабарову удалось создать хрупкий, ранимый, истинно гоголевский образ, и в 2025 году это принесло театру государственную премию главы республики.

«Евгения Васильевича отличала редкая вдумчивость, скрупулезность в работе над ролью и безграничная преданность своему призванию. Он был артистом старой закалки в лучшем смысле этого слова — ответственным, глубоким и искренним до последнего вздоха. Для коллектива МХТ это невосполнимая утрата. Мы потеряли артиста, соратника и друга. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», - прокомментировали в театре.

Евгений Хабаров был членом Союза театральных деятелей Бурятии, обладателем гран-при конкурса чтецов «Звезда прекрасная сияла», активным участником значимых театральных лабораторий в Улан-Удэ и Иркутске.

