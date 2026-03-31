Актриса из Бурятии расцеловала «Золотую маску»

Русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ впервые получил «Золотую маску». Обладателей главной театральной премии страны стала народная артистка России Нина Туманова.

Актрису, отдавшую сцене 48 лет, чествовали «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Нине Константиновне торжественно вручили награду в стенах родного театра. Она не сдержала слез радости и несколько раз поцеловала «маску».

«В этом поцелуе все – и любовь к своему делу, к сцене, и долгое служение, и благодарность. Нина Константиновна – живая легенда, великая актриса. Это признание всего её творческого пути, всей любви, которую она дарит зрителям. Теперь в нашей республике три театра носят почетное звание обладателей «Золотой маски», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.