Культура 31.03.2026 в 14:44

Актриса из Бурятии расцеловала «Золотую маску»

Спецпремии удостоена Нина Туманова
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Соелмы Дагаевой

Русский драматический театр имени Бестужева в Улан-Удэ впервые получил «Золотую маску». Обладателей главной театральной премии страны стала народная артистка России Нина Туманова.

Актрису, отдавшую сцене 48 лет, чествовали «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Нине Константиновне торжественно вручили награду в стенах родного театра. Она не сдержала слез радости и несколько раз поцеловала «маску».

«В этом поцелуе все – и любовь к своему делу, к сцене, и долгое служение, и благодарность. Нина Константиновна – живая легенда, великая актриса. Это признание всего её творческого пути, всей любви, которую она дарит зрителям. Теперь в нашей республике три театра носят почетное звание обладателей «Золотой маски», - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
