В Бурятии артистке театра сделали предложение на балете «Красавица Ангара»

В Бурятском театре оперы и балета в конце одного из показов легендарного балета «Красавица Ангара» (6+), воспевающего великую и непреодолимую силу любви, произошло настоящее чудо. Прямо во время финального поклона под бурные аплодисменты солистке Александре Богдановой сделали предложение руки и сердца.

Жених Алдар Болтанов – тоже артист балета.

«Это была наша премьера, мы очень волновались – это самый главный балет в нашем театре. Алдар сделал предложение на поклонах, перед зрителями и нашими родителями. Я была в шоке. Поплакали, пообнимались. Я его очень люблю за то, что он такой романтик», - поделилась Александра.