Культура 02.07.2026 в 14:00

В рамках «Алтарганы» открылся юрточный городок «Вся Бурятия»

В мероприятии принял участие глава республики
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Текст: Карина Перова
В рамках «Алтарганы» открылся юрточный городок «Вся Бурятия»
Фото: «Номер один»

В рамках международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026» (6+) 2 июля на площадке Физкультурно-спортивного комплекса прошло открытие юрточного городка «Вся Бурятия».

Муниципальные образования республики представили здесь частичку своего родного края: традиции, ремёсла, национальную кухню, культуру и особенности быта. Каждая юрта отражает уникальность своего района, а вместе они символизируют единство, гостеприимство и богатое наследие бурятского народа.

Глава Бурятии Алексей Цыденов посетил все юрты, пообщался с участниками и гостями фестиваля.

Фото: правительство Бурятии (скриншот видео) 

«У нас сегодня большое представительство на "Алтаргане" — не только всех районов республики, но и наших гостей из Иркутской области, Агинского округа Забайкальского края. Здесь представлены шэнэхэнские буряты и монгольские юрты. Мы прошли по всем юртам, со всеми пообщались. Было много людей. У всех было хорошее настроение — настоящий праздник», — отметил Алексей Цыденов.

Юрточный городок стал одним из самых ярких пространств фестиваля, где каждый может познакомиться с культурой, историей и традициями Бурятии и её соотечественников из разных регионов и стран.

В этот же день стартовали шесть конкурсов: «Один день бурята», улигершины, исполнители на сууха-хуур и суур, бурятская народная песня, конское убранство «Морин эрдэни» и народный танец «Нютагай бүжэг».

Фото: «Номер один»


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алтаргана юрточный городок Алексей Цыденов

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