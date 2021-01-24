Спектакль «Микрохи» Русдрама Бурятии примет участие в образовательном форуме «Ләкләк»

Бэби-спектакль в постановке Алмаза Садриева создан в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый»



Бэби-спектакль Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева «Микрохи» (0+) примет участие в I творческом образовательном форуме «Ләкләк» в рамках ежегодной всемирной акции бэби-театров «Small Size Days», сообщает пресс-служба Минкультуры Бурятии.



Мероприятие пройдет 30 и 31 января на базе Мензелинского государственного татарского драматического театра имени С.Амутбаева при информационной и организационной поддержке Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «АРЛЕКИН», Союза театральных деятелей Российской Федерации и Европейской ассоциации театров для самых маленьких «Small size».



Бэби-спектакль «Микрохи» в постановке Алмаза Садриева создан в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый», которая проходит при поддержке Министерства культуры Бурятии и Правительства РБ. Он предназначен для малышей от 0 до 4 лет и сделан по принципам современного бэби-театра. Это некий манифест приобщения детей к театру с рождения и приглашение их окунуться через театральное искусство в нечто загадочное и прекрасное.



– В этом году творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа», которую ежегодно поддерживает Министерство культуры Бурятии и выделяет грант на ее проведение, была посвящена активно развивающемуся направлению театрального искусства – бэби-театру. И благодаря проекту театра Бестужева теперь в нашем городе есть спектакли для самых маленьких зрителей, – комментирует министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



С помощью визуальных образов, предметов, пластики спектакль «Микрохи» предлагает ребятам вместе с актерами исследовать подводный мир Байкала, познакомиться с его самыми маленькими обитателями – микроорганизмами, стать наблюдателями и участниками погружения в одно из самых удивительных озер на планете. В художественной форме и волшебной атмосфере ребята узнают о существовании микрожителей Земли, увидят всю хрупкость и красоту этого мира. Для малышей – это возможность получить первый зрительский опыт, познакомиться с театром, а для мам в декрете – разнообразить свой досуг.



Показ бэби-спектакля «Микрохи» на I творческом образовательном форуме «Ләкләк» пройдет заочно: участники и гости фестиваля посмотрят его в видеозаписи. Русский драматический театр на мероприятии будет представлять заведующая литературно-драматургической частью, идейный вдохновитель пятой «Территории РОСТа» Лилия Маркина.



– Мы с коллегами всегда радовались появлению у нас в театре карапузиков, но прекрасно понимали, что это особенная зрительская аудитория, для которой и репертуар нужен свой, и работа должна выстраиваться иначе, чем со школьниками. Сейчас мы еще сами на этапе обучения, познания этого направления, которое предполагает домашнюю камерную атмосферу, открытость и понимание потребностей маленького зрителя. Большая надежда на форум, в программе которого запланированы обсуждения с участием театральных критиков и образовательные лекции, – говорит Лилия Маркина.



В мероприятии также примут участие российские эксперты и европейские специалисты – члены Европейской ассоциации театров для самых маленьких «Small Size». В программе форума будут представлены бэби-спектакли государственных театров России, независимых театральных компаний, мастер-классы и лекции от российских специалистов. Режиссер бэби-спектакля «Микрохи» Алмаз Садриев прочтет лекцию «Европейский опыт постановок в театрах для детей раннего возраста».



Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии

