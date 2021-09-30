В Улан-Удэ первоклассник разбил голову на детской площадке

На вопиющий инцидент никто не отреагировал





Первоклассник в Улан-Удэ получил черепно-мозговую травму на детской площадке. У мальчика отек головного мозга и перелом лобной кости. На вопиющий инцидент никто не отреагировал.

Татьяна Максимова проживает в военном городке на станции Дивизионная, воспитывает двоих детей. Семилетний сын Татьяны в этом году пошел в первый класс. Однако попасть на торжественную линейку мальчик не смог – 1 сентября он встретил на больничной койке.- 27 августа сына привели домой друзья. Он, как обычно, играл на площадке, качался. Видимо, сильно раскачался, не удержался и слетел. Там рядом с качелями лежат присыпанные песком бетонные плиты. Они засыпаны, но края выступают. Ударился сильно головой и рукой, - рассказывает мама пострадавшего мальчика.Ребенка положили в ДРКБ с рядом диагнозов: «закрытая черепно-мозговая травма», «ушиб головного мозга легкой степени», «малая эпидуральная гематома в лобной области слева», «перелом лобной кости слева». В больнице Саша провел десять дней и в школу пришел только 6 сентября.- Приезжали из отдела ПДН, но дело не завели. Взяли показания, и на этом все, хотя должны были посодействовать. Сейчас сына мучают головные боли. Как все это отразится в дальнейшем, мы не знаем, такие травмы могут дать о себе знать через какое-то время, не сразу, - говорит Татьяна.Сейчас устанавливается организация, ответственная за детскую площадку. Обычно их содержанием занимаются управляющие организации, но на территории военного городка найти ответственных лиц непросто.В поисках правды и справедливости женщина намерена обратиться в прокуратуру, а после установления ответственного лица пойти в суд.Напомним, это уже не первый случай в столице Бурятии, когда дети получают серьезные травмы. Так, в мае 2020 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера одной из управляющих компаний, обслуживающей многоквартирный дом по проспекту 50-летия Октября. 60-летняя женщина обвинялась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). Тогда шестилетний ребенок во время игр на площадке упал на фрагмент бетонной конструкции, выступающий из-под песка. В Следственном комитете Бурятии сообщали, что по существующим нормам под детскими площадками с игровым оборудованием должно находиться ударопоглощающее покрытие, чтобы дети в случае падения не получили травмы. После возбуждения уголовного дела женщина признала свою вину, раскаялась, загладила причиненный вред и устранила дефекты на детской площадке.Пять лет назад, в 2016 году, в Улан-Удэ пятилетний малыш лишился пальца, скатываясь с катушки. ЧП на детской площадке случилось 6 мая на улице Третьякова в поселке Зеленхоз. Мизинец пытались спасти: врачи его пришивали, но пальчик не прижился.Недавно состояние детских площадок в Бурятии проверяли активисты ОНФ. Общественники пришли к выводу, что они небезопасны. Торчащая арматура, острые детали, собачьи экскременты, неэстетичный вид – это лишь некоторые недостатки, обнаруженные в местах детского отдыха. По итогам мониторинга список выявленных недочетов направлен в администрации Улан-Удэ и сельских районов республики. Общественники просят устранить замечания и приложить силы для ремонта и обновления неисправного оборудования.«Вечером 27 августа в полицию поступили два сообщения из медучреждения о неадекватном поведении матери несовершеннолетнего. Женщина не давала свои данные и препятствовала медицинскому осмотру ребенка с травмой руки. На место выехала дежурный инспектор ПДН. Выяснилось, что травму семилетний мальчик получил при падении с качели во дворе дома, стукнувшись о бетонный блок. Таким образом, противоправных действий в отношении ребенка выявлено не было, претензии к правоохранительным органам у гражданки отсутствовали. Признаков преступления либо правонарушения полицейским не усмотрено».Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»