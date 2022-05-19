Происшествия 19.05.2022 в 08:51

В Бурятии выросло число убийств на фоне общего снижения преступности

Также растет число краж автомобилей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выросло число убийств на фоне общего снижения преступности
В январе–апреле 2022 года в республике зарегистрированы 6517 преступлений, что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-14%), краж (-4%), в том числе с проникновением в квартиры (-22%), разбоев (-20%), грабежей (-11%), вымогательств (-40%), изнасилований и покушений на изнасилование (-58%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-10%) и наркотиков (-17%).

На 8,9 % сократилось число противоправных деяний, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26% (в январе – апреле 2021 г. – 26,7%).

Снизилось на 11% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+6,5%), краж автомобилей (+120%) и угонов (+20%).

Фото: pixabay.com
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преступность

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