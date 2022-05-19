В Бурятии выросло число убийств на фоне общего снижения преступности

В январе–апреле 2022 года в республике зарегистрированы 6517 преступлений, что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.Снизилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-14%), краж (-4%), в том числе с проникновением в квартиры (-22%), разбоев (-20%), грабежей (-11%), вымогательств (-40%), изнасилований и покушений на изнасилование (-58%), преступлений, связанных с незаконными оборотом оружия (-10%) и наркотиков (-17%).На 8,9 % сократилось число противоправных деяний, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 26% (в январе – апреле 2021 г. – 26,7%).Снизилось на 11% количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+6,5%), краж автомобилей (+120%) и угонов (+20%).Фото: pixabay.com