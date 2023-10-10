Происшествия 10.10.2023 в 11:51

В Бурятии пожарные вытащили водителя из искореженного автомобиля

После столкновения со столбом мужчина оказался зажат в салоне
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пожарные вытащили водителя из искореженного автомобиля
Минувшим днём в экстренные службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Сосново-Озёрское. По словам звонившего, водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Из-за сильного повреждения машины мужчина оказался заблокирован в салоне и не смог самостоятельно выбраться наружу.

«Для помощи на место происшествия выехал личный состав 18-й пожарной части 16-го Еравнинского отряда ГПС РБ. Прибывшие на место ДТП огнеборцы эвакуировали пострадавшего из автомобиля, после чего передали его работникам скорой медицинской помощи», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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