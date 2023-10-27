Происшествия 27.10.2023 в 09:22

27-летнего жителя Улан-Удэ будут судить за покупку прав

Парень хотел ездить на автомобиле, но желания легально получить права у него не было
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Текст: Андрей Константинов
27-летнего жителя Улан-Удэ будут судить за покупку прав
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Улан-Удэ. Мужчина обвиняется в приобретении заведомо поддельного водительского удостоверения, а также в покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый собирался приобрести автомобиль. Однако тратить время на обучение в автошколе и получение прав легально желания у него не было.

Один знакомый рассказал парню, что права можно приобрести нелегально за взятку и предложил выступить посредником в передаче денег.

«В феврале 2023 года обвиняемый через знакомого, а также самостоятельно перечислил на банковский счет 55 тысяч рублей, полагая, что таким образом передает взятку сотрудникам Госавтоинспекции. В действительности деньги были отправлены в другой регион одному из членов преступной группы, занимавшейся изготовлением поддельных водительских удостоверений. После последнего платежа молодой человек по почте получил права, но воспользоваться им не успел, так как членов преступной группы, которым он отправил деньги, разоблачили. После этого правоохранительные органы по всей стране стали привлекать к ответственности лиц, купивших поддельные водительские удостоверения», - рассказали в Следственном комитете.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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подделка документов

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