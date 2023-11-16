В Бурятии молодая девушка на 6 лет попала в колонию за смертельное ДТП

Закаменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, по вине которой произошло ДТП со смертельным исходом.Дорожное происшествие случилось около 5 часов утра 17 февраля между селами Утата и Санага. Как сообщали в ГИБДД, 21-летняя девушка без прав, ехавшая за рулем автомобиля «Тойота Камри», не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась.Всего в машине в этот момент находились 6 пассажиров, и никто из них не был пристегнут ремнями безопасности. В результате аварии одна из них - 20-летняя девушка - от полученных травм скончалась на месте.Как сообщили в пресс-службе Закаменского райсуда, обвиняемую признали виновной по п. «в» ч.4 ст.264 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: ГИБДД Бурятии