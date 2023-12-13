Происшествия 13.12.2023 в 09:35

Два землетрясения с разницей в несколько часов произошли в Бурятии

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Текст: Андрей Константинов
Два землетрясения с разницей в несколько часов произошли в Бурятии
Сразу два землетрясения зафиксировали сейсмологи 12 декабря на территории Бурятии. Как сообщает вайбер-чат «Курумкан-инфо.24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН», первое сейсмособытие произошло в 18:35 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 90 км западнее села Багдарин, его магнитуда составила 3,8 балла.

Второе землетрясение случилось в 21:47, его эпицентр находился в 31 км северо-западнее села Курумкан. Магнитуда составила 3,2 балла.

Фото: seis-bykl.ru
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ЗУРХАЙ
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