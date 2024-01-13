Происшествия 13.01.2024 в 10:33

Еще один человек погиб на пожаре этой ночью в Улан-Удэ

Его тело нашли в ходе тушения гаража
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Текст: Андрей Константинов
Еще один человек погиб на пожаре этой ночью в Улан-Удэ
Сегодня ночью в Улан-Удэ произошел пожар в гараже на улице Репина.

«В результате пожара полностью уничтожена кровля и вещи в гараже на общей площади 24 кв.м. В ходе разборки конструкций и проливки места происшествия в гараже было обнаружено тело погибшего человека», - сообщили в МЧС Бурятии.

Напомним, еще один пожар, случившийся этой ночью в трехэтажном доме на улице Гвардейская, унес жизни двух человек.

В настоящее время причины пожаров устанавливаются.

Фото: МЧС
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