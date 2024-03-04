В Улан-Удэ пьяный водитель вез жену и маленького сына

Очередной факт нетрезвого вождения выявили инспекторы ГИБДД днем в пятницу в Улан-Удэ. Как рассказали в МВД Бурятии, патруль ДПС обратил внимание на «Рено», припаркованный на пешеходном переходе на улице Подлесной. Когда водитель отъехал, инспекторы остановили его для проверки документов. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина, а в салоне - его супруга и малолетний сын.«Во время беседы с гражданином стражи порядка почувствовали исходящий от него запах алкоголя и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. В ответ мужчина стал проявлять агрессию, нецензурно выражаться в адрес сотрудников ГИБДД и отказался от освидетельствования. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Транспортное средство перемещено на штрафстоянку», - сообщили в МВД.Всего с начала года сотрудники Госавтоинспекции задержали свыше 1200 пьяных водителей. По вине нетрезвых водителей произошло 14 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, еще 21 получил травмы.Фото: МВД Бурятии