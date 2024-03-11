Происшествия 11.03.2024 в 11:36
В ГИБДД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе в Бурятии
По предварительным данным, 60-летний водитель «Филдера» не справился с управлением
Текст: Андрей Константинов
Госавтоинспекция Бурятии сообщила подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося утром 9 марта на перевале Пыхта.
По данным ГИБДД, ехавший по трассе 60-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» не справился с управлением и на встречной полосе совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Надя», после чего столкнулся с микроавтобусом «Тойота Хайс».
В результате аварии водитель «Филдера» скончался на месте. Его пассажирка - 59-летния женщина – получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: vk.com/dtp_03
По данным ГИБДД, ехавший по трассе 60-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» не справился с управлением и на встречной полосе совершил касательное столкновение с автомобилем «Тойота Надя», после чего столкнулся с микроавтобусом «Тойота Хайс».
В результате аварии водитель «Филдера» скончался на месте. Его пассажирка - 59-летния женщина – получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: vk.com/dtp_03
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