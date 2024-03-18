В Бурятии водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя фурами

Водитель фуры попытался уйти от столкновения.





«Фуру развернуло, произошло опрокидывание и его отбросило на стоящий большегруз. Водителя большегрузного автомобиля доставили в медучреждение», - рассказали в Упрдор «Южный Байкал».





Крупное ДТП произошло сегодня около в 6 часов утра на трассе перед заправкой в селе Татаурово. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», по предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с АЗС, не уступил дорогу фуре.Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»