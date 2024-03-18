Происшествия 18.03.2024 в 14:32

В Бурятии водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя фурами

Выезжая с АЗС, он не уступил дорогу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель легковушки спровоцировал ДТП с двумя фурами
Крупное ДТП произошло сегодня около в 6 часов утра на трассе перед заправкой в селе Татаурово. Как сообщил вайбер-чат «Прибайкалье-инфо.24/7», по предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с АЗС, не уступил дорогу фуре.

Водитель фуры попытался уйти от столкновения.


«Фуру развернуло, произошло опрокидывание и его отбросило на стоящий большегруз. Водителя большегрузного автомобиля доставили в медучреждение», - рассказали в Упрдор «Южный Байкал».


Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»

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