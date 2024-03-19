Происшествия 19.03.2024 в 12:16
В аварии с двумя фурами в Бурятии оказался виноват пьяный водитель
Молодой парень, выезжая с АЗС, не предоставил преимущества большегрузу
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности крупной аварии, случившейся вчера ранним утром возле автозаправочного комплекса в селе Татаурово. Как выяснилось, за рулем «Хонды», которая при выезде с АЗС не уступила дорогу фуре, находился 19-летний молодой человек. Он был пьян и не имел водительских прав.
Напомним, пытаясь уйти от столкновения, водитель большегруза «Рено» опрокинулся и врезался в стоящей на обочине грузовик «Мерседес». Находящийся в его салоне 44-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
Напомним, пытаясь уйти от столкновения, водитель большегруза «Рено» опрокинулся и врезался в стоящей на обочине грузовик «Мерседес». Находящийся в его салоне 44-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.
Фото: «Прибайкалье-инфо.24/7»
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