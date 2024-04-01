У жителя Гусиноозерска конфисковали автомобиль марки «Toyota Corona»

Гусиноозерская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).В судебном заседании установлено, что мужчину в ноябре 2022 года привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в июле 2023 года в нарушение Правил дорожного движения он вновь сел за руль автомобиля, после чего его задержали сотрудники ГИБДД.Гусиноозерский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.Автомобиль марки «Тойота Корона», на котором совершено преступление, конфисковали в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.