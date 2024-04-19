В Бурятии пьяными за руль садятся и подростки, и старики

В 1 квартале этого года сотрудники ГИБДД задержали 1858 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения, сообщили в МВД Бурятии. За этот же период по вине пьяных водителей произошло 24 ДТП, в результате которых 3 человека погибли, еще 30 получили травмы.Как уточнили в Госавтоинспекции, пьяными за руль садятся и подростки, и старики. Так, ночью 31 марта на ул. Зейская в Улан-Удэ был задержан 16-лений подросток, который пьяный ехал на автомобиле «Тойота Корона». Самым возрастным нарушителем оказался 78-летний дедушка. Его на автомобиле «Тойота Алекс» поймали рано утром 24 марта на ул. Праздничная в столице Бурятии.Поймать пьяных за рулем нередко помогают и бдительные граждане. Благодаря им задержаны 39 нарушителей.Так, в минувшую субботу бдительные граждане сообщили сразу о трех пьяных водителях на улицах Улан-Удэ. Первое сообщение – о том, что возле Гостиных рядов водитель автомобиля «Ниссан» распивает спиртное, поступило около 10 часов утра. Подъехавший экипаж ДПС задержал нарушителя - 45-летнего мужчину. Освидетельствование подтвердило, что он пьян.Второе сообщение о пьяном водителе пришло в телеграм-бот @gibdd03_bot около трех часов дня. Очевидцы сообщили, что по ул. Краснофлотской движется автомобиль «Тойота Ипсум», водитель которого, предположительно, пьян. Экипаж ДПС задержал машину и проверил водителя. Результат его освидетельствования показал 1,12 мг/л. 41-летнего мужчину привлекли к административной ответственности.По еще одному обращению бдительных граждан инспекторы задержали нетрезвую женщину в Октябрьском районе.«В ходе отработки сообщения полицейские заметили автомобиль на ул. Челутаевской, однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В ходе непродолжительной погони иномарку задержали. За рулем находилась 25-летняя нетрезвая девушка, не имеющая прав. Горожанка пояснила полицейским, что вместе с друзьями распивала спиртное», - рассказали в МВД Бурятии.Госавтоинспекция призывает граждан не оставлять без внимания факты грубых нарушений ПДД, в том числе связанных с вождением в состоянии опьянения. Оперативная информация позволит своевременно пресечь нарушения.Фото: «Номер один»