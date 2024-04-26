В Улан-Удэ супруги-инвесторы отдали мошенникам более 3 миллионов рублей

Об очередном случае крупного мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. На этот раз жертвой аферистов стал 46-летний житель Улан-Удэ и его супруга.Как рассказали в МВД, в марте этого года горожанин увидел объявление о заработке на инвестировании с высокой доходностью. Он оставил свой номер телефона, после чего с ним в мессенджере связался специалист по инвестициям, который направил регистрационные документы компании и предложил хороший заработок. Мужчина скачал указанное мошенниками приложение и зарегистрировался в нем. Мужчина попросил свою супругу оформить кредит на 300 тысяч рублей, и они внесли средства. За пару дней сумма в приложении увеличилась в несколько раз.«Наставник» предложил супругам зарабатывать на более крупных покупках акций, и они согласились. Оформив еще два кредита, они внесли на счет 600 тысяч рублей.7 апреля гражданин попытался вывести часть суммы в размере 7 тысяч долларов, но специалист технической поддержки приложения сообщил, что разовый лимит на вывод средств составляет 5 тысяч долларов, а для увеличения лимита необходимо оплатить комиссию в размере 16% от суммы снятия.Мужчина попросил своего сына оформить кредит на сумму 580 тысяч рублей для оплаты комиссии. При этом родители объяснили, что деньги необходимы для оплаты страховки с целью вывода денег с инвестиционного счета.Сын взял кредит и перевел родителям деньги. Мужчина пополнил свой инвестиционный кошелек, но менеджеры уведомили его, что в результате ошибки деньги ушли на счет, а не на оплату страховки и для вывода средств необходимо вновь пополнить «запасную ячейку».10 апреля мужчина опять попросил сына оформить кредит на общую сумму почти 300 тысяч рублей. После внесения денег на инвестиционном счете отобразилась общая сумма в несколько тысяч десятков долларов.11 апреля с гражданами связался уже якобы представитель главного офиса инвестиционной компании и уведомил, что для вывода средств необходимо оплатить не только страховку, но и налог в размере 16%.Мужчина продал свой автомобиль за 450 тысяч рублей, попросил родных взять кредит в 800 тысяч рублей. Все деньги супруги перевели для оплаты страховки и налога и стали ожидать поступления средств на банковский счет. Менеджеры уведомили, что процедура перевода может занять несколько дней.20 апреля горожанин обратился в отделение банка, чтобы узнать, поступил ли ему перевод. Там ему и объяснили, что он стал жертвой мошенников.Как сообщили в МВД Бурятии, в общий сложности супруги перечислили аферистам более 3 миллионов рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: «Номер один»