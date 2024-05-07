Происшествия 07.05.2024 в 14:09
В Улан-Удэ одну пропавшую женщину нашли мертвой, а другую - живой
Обе горожанки нуждались в постоянной медицинской помощи
Текст: Андрей Константинов
58-летняя женщина из Улан-Удэ, которая пропала осенью прошлого года, найдена мертвой. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Обстоятельства её смерти не уточняются.
Напомним, последний раз горожанку видели 5 ноября 2023 года. Женщина вышла из волонтерского объединения «Оплот» и бесследно исчезла. Сообщалось, что она перенесла инсульт, страдала деменцией и нуждалась в постороннем уходе. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.
К счастью, ещё одну 49-летнюю женщину, которая пропала 6 мая, удалось найти живой. Она также нуждалась в медицинской помощи.
Напомним, последний раз горожанку видели 5 ноября 2023 года. Женщина вышла из волонтерского объединения «Оплот» и бесследно исчезла. Сообщалось, что она перенесла инсульт, страдала деменцией и нуждалась в постороннем уходе. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.
К счастью, ещё одну 49-летнюю женщину, которая пропала 6 мая, удалось найти живой. Она также нуждалась в медицинской помощи.
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