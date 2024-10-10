На Верхней Березовке в Улан-Удэ легковушка снесла столб

«Спасатели ПСЧ №3 незамедлительно выехали для оказания помощи пострадавшему. Они деблокировали водителя из автомобиля и передали его медикам», - рассказали в МЧС Бурятии.





ДТП произошло сегодня утром в районе ипподрома в Улан-Удэ. Там водитель легковушки не справился с управлением и сбил электроопору. После аварии 27-летнего мужчину зажало в иномарке. Чтобы вытащить его из салона, пришлось вызывать спасателей.Как сообщили в «Горсвете», сбитая опора восстановлению не подлежит. Сотрудники предприятия уже убрали с дороги ее обломки и провода. В ближайшее время они начнут монтаж новой опоры. В «Горсвете» отметили, что расходы на её восстановление лягут на виновника аварии.Фото: МЧС Бурятии, «Горсвет»