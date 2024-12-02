В пригороде Улан-Удэ водитель «Тойоты» собрал «паровозик»

Крупное ДТП случилось в воскресенье вечером на трассе «Байкал» в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе Сужи 32-летний водитель «Тойоты Спринтер» врезался во впереди ищущий «Филдер». Тот, по инерции, стукнул едущую впереди «Хонду Аккорд», которая, в свою очередь, «догнала» «Тойоту Приус».В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажир «Спринтера». После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.