Происшествия 02.12.2024 в 11:24
В пригороде Улан-Удэ водитель «Тойоты» собрал «паровозик»
К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось в воскресенье вечером на трассе «Байкал» в пригороде Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в районе Сужи 32-летний водитель «Тойоты Спринтер» врезался во впереди ищущий «Филдер». Тот, по инерции, стукнул едущую впереди «Хонду Аккорд», которая, в свою очередь, «догнала» «Тойоту Приус».
В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажир «Спринтера». После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.
В результате аварии легкие травмы получили водитель и пассажир «Спринтера». После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.
ТегиДТП