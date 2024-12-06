Четыре пункта обогрева и питания подготовили на перекрытой трассе в Бурятии

На федеральной трассе «Байкал» в районе города Бабушкин, где сегодня после массовой аварии перекрыли движение, скапливаются автомобили. Напомним, там столкнулись легковушка и сразу три фуры. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека.





Как рассказали в Госавтоинспекции, сначала на этом участке фура слетела в кювет. Затем в этом же месте произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля «Хёндэ Солярис». В результате этих аварий травмы получили водитель перевернувшейся фуры, а также два пассажира «Соляриса».







Обновлено. По состоянию на 14 часов проезд на данном участке открыли для легковых автомобилей в реверсивном режиме, сообщили в МЧС.

