Происшествия 06.12.2024 в 13:52

Четыре пункта обогрева и питания подготовили на перекрытой трассе в Бурятии

В районе Бабушкина произошло массовое ДТП (обновлено)
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Текст: Андрей Константинов
Четыре пункта обогрева и питания подготовили на перекрытой трассе в Бурятии
Фото: МЧС Бурятии
На федеральной трассе «Байкал» в районе города Бабушкин, где сегодня после массовой аварии перекрыли движение, скапливаются автомобили. Напомним, там столкнулись легковушка и сразу три фуры. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека.

Как рассказали в Госавтоинспекции, сначала на этом участке фура слетела в кювет. Затем в этом же месте произошло столкновение двух фур и легкового автомобиля «Хёндэ Солярис». В результате этих аварий травмы получили водитель перевернувшейся фуры, а также два пассажира «Соляриса».

«На дороге выставлены два поста ГИБДД. Проводится информирование об ограничении проезда: водителей дальних рейсов - в Си-Би диапазоне, населения - путем СМС-рассылки. В готовности 4 пункта обогрева и питания вместимостью 100 человек», - сообщили в вайбер-чате «Кабанск-инфо.24/7».

В чате также обращают внимание на плохие дорожные условия на федеральной трассе в Кабанском районе. Сейчас там скользко, местами есть наледь. По данным ГИБДД, в районе с утра произошло уже четыре ДТП, в одном из них погиб водитель минивэна.

Обновлено. По состоянию на 14 часов проезд на данном участке открыли для легковых автомобилей в реверсивном режиме, сообщили в МЧС.
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