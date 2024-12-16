Четыре человека пострадали в ДТП в пригороде Улан-Удэ

Крупное ДТП случилось вечером 15 декабря на четвертом километре Заиграевской трассы. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 34-летний водитель «Тойоты Прогресс», ехавший по стороны Онохоя в Улан-Удэ, выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус «Газель Некст». Он ехал без пассажиров.







В результате аварии пострадали водитель микроавтобуса, два пассажира и водитель иномарки. Их доставили в больницу для осмотра. Водителя «Тойоты» госпитализировали с переломом бедра, остальных пострадавших медики отпустили домой.





Фото: ГИБДД Бурятии

