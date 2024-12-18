Происшествия 18.12.2024 в 09:47

В Бурятии дома у главврача ЦРБ нашли наркотики

Также Баира Очирова обвинили в подмене анализов попавшего в ДТП главы района
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии дома у главврача ЦРБ нашли наркотики
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного врача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как рассказали в следственном ведомстве, дело в отношении Баира Очирова связано с пьяным ДТП, в которое в конце ноября угодил глава Баргузинского района Михаил Мишурин.

«По данным следствия, обвиняемый для сокрытия факта алкогольного опьянения главы района, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, дал указание дежурному врачу возглавляемой больницы подменить и направить на исследование образцы крови другого человека, чем нарушил установленный порядок производства судебно-медицинских обследований на состояние алкогольного опьянения и привлечения виновного лица к административной ответственности. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии, в том числе при проведении медико-криминалистического исследования направленных из больницы образцов крови и установлении факта их подмены», - сообщили в Следственном комитете.

Кроме этого, в ходе обыска дома у главврача обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотиков. Сейчас их исследуют эксперты, после чего, возможно, в отношении Баира Очирова будет возбуждено еще одно уголовное дело.

По ходатайству следствия главврач взят под стражу и сейчас находится в СИЗО Улан-Удэ. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка

Главный врач Баргузинской центральной районной больницы Баир Очиров родился в семье медиков в селе Баянгол. Окончил Читинскую государственную медицинскую академию. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом в Читинской городской клинической больнице №1 в ожоговом отделении. Затем приехал в Улан-Удэ и работал в БСМП в отделении гнойной хирургии.

«Баир Александрович в программе «Земский врач» работал в селе Багдарин Баунтовского района. Где, показав лидерские качества и целеустремлённость, стал организатором здравоохранения и главным врачом Баунтовской районной больницы. По завершению контракта, вернулся в Улан-Удэ и устроился в уже родную Больницу скорой медицинской помощи в качестве заместителя главного врача по качеству медицинской помощи до начала 2022 года. В период работы в БСМП был приглашен в качестве главного врача в коллектив Баргузинской районной больницы», - рассказывали ранее об арестованном главвраче в Минздраве Бурятии.
Теги
превышение полномочий главврач

Все новости

Народный Хурал ввел новые названия районов Бурятии
18.12.2024 в 09:57
В Бурятии дома у главврача ЦРБ нашли наркотики
18.12.2024 в 09:47
«Битва» за дворников
18.12.2024 в 09:00
Выгодный отпуск в 2025 году
18.12.2024 в 09:00
Жители Бурятии снова понесли деньги на вклады
18.12.2024 в 06:00
18 декабря в Улан-Удэ состоится финал спортивного фестиваля
17.12.2024 в 18:01
На трассах Бурятии передислоцировали камеры
17.12.2024 в 17:15
В Национальной библиотеке Бурятии пройдет творческий вечер барда Валерия Сафули
17.12.2024 в 16:59
В Прибайкальском районе открыли два обновлённых дома культуры
17.12.2024 в 16:41
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
17.12.2024 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
Он ушел из дома 8 декабря
17.12.2024 в 16:32
Сибиряка посадили на 16 лет за убийство, а его «жертва» через полгода объявилась живой
«Убитая» женщина сама пришла в полицию и сообщила, что была на заработках
17.12.2024 в 15:36
Житель Улан-Удэ ударил ножом гостя и ушел в баню
Раненый мужчина вскоре скончался
17.12.2024 в 12:46
В дупель пьяный житель Бурятии стащил детскую коляску
Вместе с похищенным добром мужчина попался на глаза росгвардейцам
17.12.2024 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru