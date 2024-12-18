Происшествия 18.12.2024 в 09:47
В Бурятии дома у главврача ЦРБ нашли наркотики
Также Баира Очирова обвинили в подмене анализов попавшего в ДТП главы района
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главного врача Баргузинской центральной районной больницы Баира Очирова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как рассказали в следственном ведомстве, дело в отношении Баира Очирова связано с пьяным ДТП, в которое в конце ноября угодил глава Баргузинского района Михаил Мишурин.
«По данным следствия, обвиняемый для сокрытия факта алкогольного опьянения главы района, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, дал указание дежурному врачу возглавляемой больницы подменить и направить на исследование образцы крови другого человека, чем нарушил установленный порядок производства судебно-медицинских обследований на состояние алкогольного опьянения и привлечения виновного лица к административной ответственности. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии, в том числе при проведении медико-криминалистического исследования направленных из больницы образцов крови и установлении факта их подмены», - сообщили в Следственном комитете.
Кроме этого, в ходе обыска дома у главврача обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотиков. Сейчас их исследуют эксперты, после чего, возможно, в отношении Баира Очирова будет возбуждено еще одно уголовное дело.
По ходатайству следствия главврач взят под стражу и сейчас находится в СИЗО Улан-Удэ. Расследование уголовного дела продолжается.
Справка
Главный врач Баргузинской центральной районной больницы Баир Очиров родился в семье медиков в селе Баянгол. Окончил Читинскую государственную медицинскую академию. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом в Читинской городской клинической больнице №1 в ожоговом отделении. Затем приехал в Улан-Удэ и работал в БСМП в отделении гнойной хирургии.
«Баир Александрович в программе «Земский врач» работал в селе Багдарин Баунтовского района. Где, показав лидерские качества и целеустремлённость, стал организатором здравоохранения и главным врачом Баунтовской районной больницы. По завершению контракта, вернулся в Улан-Удэ и устроился в уже родную Больницу скорой медицинской помощи в качестве заместителя главного врача по качеству медицинской помощи до начала 2022 года. В период работы в БСМП был приглашен в качестве главного врача в коллектив Баргузинской районной больницы», - рассказывали ранее об арестованном главвраче в Минздраве Бурятии.
Как рассказали в следственном ведомстве, дело в отношении Баира Очирова связано с пьяным ДТП, в которое в конце ноября угодил глава Баргузинского района Михаил Мишурин.
«По данным следствия, обвиняемый для сокрытия факта алкогольного опьянения главы района, ставшего участником дорожно-транспортного происшествия, дал указание дежурному врачу возглавляемой больницы подменить и направить на исследование образцы крови другого человека, чем нарушил установленный порядок производства судебно-медицинских обследований на состояние алкогольного опьянения и привлечения виновного лица к административной ответственности. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии, в том числе при проведении медико-криминалистического исследования направленных из больницы образцов крови и установлении факта их подмены», - сообщили в Следственном комитете.
Кроме этого, в ходе обыска дома у главврача обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли, папиросы, вещества и предметы, которые могли использоваться для изготовления наркотиков. Сейчас их исследуют эксперты, после чего, возможно, в отношении Баира Очирова будет возбуждено еще одно уголовное дело.
По ходатайству следствия главврач взят под стражу и сейчас находится в СИЗО Улан-Удэ. Расследование уголовного дела продолжается.
Справка
Главный врач Баргузинской центральной районной больницы Баир Очиров родился в семье медиков в селе Баянгол. Окончил Читинскую государственную медицинскую академию. Трудовую деятельность начал врачом-хирургом в Читинской городской клинической больнице №1 в ожоговом отделении. Затем приехал в Улан-Удэ и работал в БСМП в отделении гнойной хирургии.
«Баир Александрович в программе «Земский врач» работал в селе Багдарин Баунтовского района. Где, показав лидерские качества и целеустремлённость, стал организатором здравоохранения и главным врачом Баунтовской районной больницы. По завершению контракта, вернулся в Улан-Удэ и устроился в уже родную Больницу скорой медицинской помощи в качестве заместителя главного врача по качеству медицинской помощи до начала 2022 года. В период работы в БСМП был приглашен в качестве главного врача в коллектив Баргузинской районной больницы», - рассказывали ранее об арестованном главвраче в Минздраве Бурятии.