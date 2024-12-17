Политика и власть 17.12.2024 в 16:06

Главу района Бурятии уволили за пьяное ДТП

Решение об этом принял Алексей Цыденов
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Текст: Андрей Константинов
Главу района Бурятии уволили за пьяное ДТП
Фото: архив «Номер один»
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об увольнении главы Баргузинского района Михаила Мишурина в связи с утратой доверия. Причиной этого стало ДТП, в которое угодил пьяный районный начальник, а также последующая попытка сфальсифицировать результаты анализов.

«Крайне неприглядная ситуация с главой Баргузинского района. Сел за руль выпивший. Юридически это еще не подтверждено, но практически можно считать доказанным. На служебной машине попал в аварию. Других людей не затронул, только сам пострадал и машину помял. Дальше на этом не закончилось. Попытка обмануть, подделать анализы и документы», - рассказал о случившемся Алексей Цыденов.

По словам главы республики, доклад о случившемся от МВД он получил, когда районного главу «только из машины достали».

«МВД республики, прокуратура все сразу подключились для разбора ситуации и контроля. С таким вниманием к ситуации какие-либо неправомерные действия видны всем и сразу, вне зависимости от должности и звания. Сейчас ведется следствие с привлечением всех причастных, в том числе и по линии проведения анализов на содержание алкоголя в крови у главы Баргузинского района. В рамках проводимых мероприятий уже выявлены факты в отношении главного врача Баргузинской больницы. Они не относятся к этому делу, но достаточны для привлечения его к ответственности. Имеющейся информации от правоохранительных органов достаточно. Подписал указ об увольнении Мишурина по утрате доверия. Следственный комитет продолжает свою работу по этому делу», - сообщил Алексей Цыденов.

По словам главы республики, в этом году власти усилили работу с правоохранительными органами по выявлению и пресечению правонарушений в сфере государственной службы и, в первую очередь, коррупционной направленности.

«Живи честно! Будь трезвым!», - резюмировал свой пост в соцсетях глава Бурятии.

Напомним, глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин вечером 29 ноября попал в ДТП на служебном автомобиле «Рено Дастер». Как сообщал вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», он ехал из села Баргузин и на повороте на 308-й км трассы не справился с управлением. Машина врезалась в бетонные блоки.

В результате аварии глава получил тяжелую травму ноги: перелом двух костей голени со смещением. Его госпитализировали сначала в районную ЦРБ, а затем транспортировали в Республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Теги
баргузинский район отставка ДТП

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