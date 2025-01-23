Житель Улан-Удэ получил жесткий отпор от жены

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летней горожанки, которая ранила мужа ножом.Как рассказали в прокуратуре Бурятии, происшествие имело место в октябре 2024 года. Пьяная женщина и ее такой же пьяный гражданский супруг поссорились на бытовой почве. В ходе конфликта мужчина пнул жену и обхватил ее за горло, чтобы та перестала на него кричать. В ответ женщина схватила нож и нанесла ударила им в живот мужу.Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Приговор - 2 года лишения свободы в колонии общего режима.