В Улан-Удэ будут судить убийцу женщины

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 9 ноября 2024 года на улице Пятницкого. В этот день обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Вечером между ними возник словесный конфликт. В его ходе злоумышленник избил женщину, а затем нанес ей множество ударов кухонным ножом в грудь и шею. От полученных ран она скончалась.Спустя некоторое время на телефон убитой позвонила сестра. Обвиняемый ответил на вызов и рассказал о совершенном преступлении. После этого его задержали приехавшие на место преступления полицейские.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.