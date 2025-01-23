Происшествия 23.01.2025 в 17:46

В Улан-Удэ будут судить убийцу женщины

Мужчина в ходе ссоры избил, а затем зарезал сожительницу
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить убийцу женщины
Фото: Следственный комитет Бурятии
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 9 ноября 2024 года на улице Пятницкого. В этот день обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей. Вечером между ними возник словесный конфликт. В его ходе злоумышленник избил женщину, а затем нанес ей множество ударов кухонным ножом в грудь и шею. От полученных ран она скончалась.

Спустя некоторое время на телефон убитой позвонила сестра. Обвиняемый ответил на вызов и рассказал о совершенном преступлении. После этого его задержали приехавшие на место преступления полицейские.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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