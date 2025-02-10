Происшествия 10.02.2025 в 14:54
В Бурятии по скандальным очистным возбудили еще одну уголовку
Кто станет фигурантом дела, пока не известно
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту оплаты некачественно выполненных работ по проектированию и строительству очистных сооружений в селе Выдрино. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
«Установлены факты злоупотребления должностными лицами при осуществлении функций государственного заказчика по государственным контрактам на проектирование и строительство очистных сооружений в с. Выдрино Кабанского района в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», а также при осуществлении полномочий по государственному строительному надзору. Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и внесенным в неё изменениям выданы незаконно», - сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Напомним, очистные сооружения в поселке Выдрино стали первым подобным объектом, построенным по поручению президента России в Бурятии. Их запустили в марте 2022 года.
«Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новыми требованиями министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которым применяются новые технологии, которые будут очищать сточные воды более эффективно. Он включает в себя две линии, которые пропускают по 150 кубометров стоков в сутки», - рапортовали тогда власти республики.
Между тем скандалы вокруг этого объекта начали разгораться еще задолго до ввода его в эксплуатацию. Ведь «бомбу» под очистные заложили еще на этапе торгов, которые выиграла известная в республике компания «Бурятпроектреставрация», к слову, не имеющая опыта возведения подобных сооружений. В ходе торгов она серьезно уронила цену контракта, что уже вызывало вопросы. Как следствие, сроки возведения сооружений были сорваны, а оборудование для него закупили более дешевое у малоизвестного производителя.
В итоге, когда объект сдали в эксплуатацию, оборудование быстро пришло в негодность, а качество очистки стоков оставляло желать много лучшего. Причастные к очистным сооружениям лица обосновали поломку тем, что система не выдержала больших объемов стоков и не рассчитанное на такую нагрузку оборудование попросту не справилось. Это случилось из-за того, что в Выдрино стали доставлять сторонние стоки из села Танхой, где в рамках этого же поручения президента также предусматривалось строительство очистных. В Танхое же пока очистных нет из-за отсутствия внутри населенного пункта водного объекта, достаточного по водотоку для сброса в него очищенных стоков.
Сейчас власти республики работают над тем, чтобы привести работу оборудования в нормативный режим. В частности, прорабатывается вопрос поставки и монтажа сливной станции и приемных накопительных резервуаров для очистных сооружений.
Как бы то ни было, отвечать за плохо работающие очистные кому-то из чиновников все равно придется. Кому именно – пока не известно. Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, фигурантов в уголовном деле пока нет.
Причем, как отметили в следственном ведомстве, это уже второе уголовное дело по очистным в Выдрино. Первое возбудили еще в декабре прошлого года по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
«Сейчас оба дела объединены в одно производство», - уточнили в Следственном комитете.
«Установлены факты злоупотребления должностными лицами при осуществлении функций государственного заказчика по государственным контрактам на проектирование и строительство очистных сооружений в с. Выдрино Кабанского района в рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории», а также при осуществлении полномочий по государственному строительному надзору. Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и внесенным в неё изменениям выданы незаконно», - сообщили в Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Напомним, очистные сооружения в поселке Выдрино стали первым подобным объектом, построенным по поручению президента России в Бурятии. Их запустили в марте 2022 года.
«Комплекс в Выдрино построен в соответствии с новыми требованиями министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно которым применяются новые технологии, которые будут очищать сточные воды более эффективно. Он включает в себя две линии, которые пропускают по 150 кубометров стоков в сутки», - рапортовали тогда власти республики.
Между тем скандалы вокруг этого объекта начали разгораться еще задолго до ввода его в эксплуатацию. Ведь «бомбу» под очистные заложили еще на этапе торгов, которые выиграла известная в республике компания «Бурятпроектреставрация», к слову, не имеющая опыта возведения подобных сооружений. В ходе торгов она серьезно уронила цену контракта, что уже вызывало вопросы. Как следствие, сроки возведения сооружений были сорваны, а оборудование для него закупили более дешевое у малоизвестного производителя.
В итоге, когда объект сдали в эксплуатацию, оборудование быстро пришло в негодность, а качество очистки стоков оставляло желать много лучшего. Причастные к очистным сооружениям лица обосновали поломку тем, что система не выдержала больших объемов стоков и не рассчитанное на такую нагрузку оборудование попросту не справилось. Это случилось из-за того, что в Выдрино стали доставлять сторонние стоки из села Танхой, где в рамках этого же поручения президента также предусматривалось строительство очистных. В Танхое же пока очистных нет из-за отсутствия внутри населенного пункта водного объекта, достаточного по водотоку для сброса в него очищенных стоков.
Сейчас власти республики работают над тем, чтобы привести работу оборудования в нормативный режим. В частности, прорабатывается вопрос поставки и монтажа сливной станции и приемных накопительных резервуаров для очистных сооружений.
Как бы то ни было, отвечать за плохо работающие очистные кому-то из чиновников все равно придется. Кому именно – пока не известно. Как сообщили «Номер один» в Следственном комитете Бурятии, фигурантов в уголовном деле пока нет.
Причем, как отметили в следственном ведомстве, это уже второе уголовное дело по очистным в Выдрино. Первое возбудили еще в декабре прошлого года по ст. 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».
«Сейчас оба дела объединены в одно производство», - уточнили в Следственном комитете.