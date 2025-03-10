Происшествия 10.03.2025 в 10:06

В жутком ДТП в Бурятии погибли студенты

За рулем авто находился 17-летний юноша, которого 5 раз задерживали за езду без прав
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Текст: Андрей Константинов
В жутком ДТП в Бурятии погибли студенты
Фото: ГИБДД Бурятии
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности жуткого ДТП, случившегося вчера днем на трассе «Байкал» неподалеку от Мухоршибири. Напомним, там «Тойота Марк 2» вылетела на встречную полосу и врезалась в большегруз «Вольво». В результате водитель и пассажир легковушки погибли на месте, еще один пассажир попал в больницу.

Как уточнили в Госавтоинспекции, за рулем автомобиля находился 17-летний юноша, не имеющий прав. Ранее за бесправную езду его задерживали 5 раз. Погибшему пассажиру было 16 лет. Оба они - студенты одного из городских колледжей.

Выжить удалось 18-летнему пассажиру, к слову, он является хозяином машины. Парня госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время по факту ДТП продолжается проверка.
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