Происшествия 25.03.2025 в 10:25
В Бурятии будут судить суперизвестного строителя
Бизнесмен, общавшийся с вице-премьером правительства России, теперь на скамье подсудимых
Текст: Андрей Константинов
«Номер один» стала известна фамилия бизнесмена, которого будут судить по обвинению в мошенничестве при строительстве школ в Иволгинске и Улан-Удэ. Это не кто иной, как Владимир Хусаев, пожалуй, один из самых известных строителей республики. Он владеет и руководит несколькими строительными компаниями, среди которых, например, ООО «Бургражданстрой» - один из крупнейших застройщиков Улан-Удэ. Именно эта компания открыла в столице Бурятии домостроительный комбинат, проект которого в 2020 году презентовали вице-премьеру правительства России Марату Хуснуллину.
В строительной сфере Владимир Хусаев работает уже много лет. Одно время он занимался дорожным строительством, возглавляя небезызвестную компанию «Альфапром», которая, в частности, занималась реконструкцией автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан. В 2015 году фирма обанкротилась, а Владимир Хусаев решил попробовать себя в новой ипостаси – как инвестор «Байкальской гавани». В 2018 году его ООО «Солнечный Берег» представило проект строительства крупного гостиничного комплекса на участке Пески стоимостью 500 млн рублей. Его обещали возвести в 2020-2021 годах. Но все обещания так и остались на бумаге, а Владимир Хусаев переключился на более денежную тему жилищного строительства.
На новом поприще бизнесмен развернулся с размахом. Его «Бургражданстрой» быстро стал одним из крупнейших застройщиков республики. Компания возводила такие объекты, как ЖК «Восточные ворота», ЖК «На корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и многие другие. А в 2020 году строительному магнату и вовсе крупно «фартануло» - «Бургражданстрой» без торгов получил в Улан-Удэ участок площадью 17,6 гектар в микрорайоне 148А, а также еще пять участков для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры».
Теперь же 69-летний Владимир Хусаев – фигурант уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Его следствие считает фактическим руководителем компании-подрядчика, которая занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске.
«Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали сегодня в МВД. Нанесенный ущерб оценивается в сумму свыше 20 млн рублей.
Как уже сообщал «Номер один», в настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.
В строительной сфере Владимир Хусаев работает уже много лет. Одно время он занимался дорожным строительством, возглавляя небезызвестную компанию «Альфапром», которая, в частности, занималась реконструкцией автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан. В 2015 году фирма обанкротилась, а Владимир Хусаев решил попробовать себя в новой ипостаси – как инвестор «Байкальской гавани». В 2018 году его ООО «Солнечный Берег» представило проект строительства крупного гостиничного комплекса на участке Пески стоимостью 500 млн рублей. Его обещали возвести в 2020-2021 годах. Но все обещания так и остались на бумаге, а Владимир Хусаев переключился на более денежную тему жилищного строительства.
На новом поприще бизнесмен развернулся с размахом. Его «Бургражданстрой» быстро стал одним из крупнейших застройщиков республики. Компания возводила такие объекты, как ЖК «Восточные ворота», ЖК «На корабельной», «Байкал-Сити», «Первый» и многие другие. А в 2020 году строительному магнату и вовсе крупно «фартануло» - «Бургражданстрой» без торгов получил в Улан-Удэ участок площадью 17,6 гектар в микрорайоне 148А, а также еще пять участков для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство домостроительного комбината в городе Улан-Удэ с жилищной застройкой в объеме не менее 1025 тыс. кв. м с объектами социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры».
Теперь же 69-летний Владимир Хусаев – фигурант уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Его следствие считает фактическим руководителем компании-подрядчика, которая занималась строительством двух школ - в Улан-Удэ и Иволгинске.
«Обвиняемый, являясь фактическим руководителем компании и контролируя заключение договоров с теми или иными субподрядными организациями и поставщиками, давал указания персоналу предъявлять к оплате заведомо не выполненные объемы строительных работ, а также производить замену строительных материалов на более дешевые», - рассказали сегодня в МВД. Нанесенный ущерб оценивается в сумму свыше 20 млн рублей.
Как уже сообщал «Номер один», в настоящее время уголовное дело в отношении бизнесмена направлено в суд для рассмотрения по существу.