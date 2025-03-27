В Бурятии бесследно исчез севший в попутку мужчина

В Бурятии родные разыскивают 39-летнего Юрия Холонгуева. Известно, что мужчина отправился из Кяхты в Улан-Удэ, но после этого так и не вышел на связь.

- 22 марта в 7 часов вечера он сел из Кяхты на попутку до Улан-Удэ, но не доехал и на связь не выходит. Не пьёт, не курит. Если кто-то видел, сообщите пожалуйста по номеру телефона 89146315094 и 89834587594, - сообщили в группе «Весь Гусиноозерск».

Известно, что одет молодой человек был так же как на фото: коричневая кепка, черная куртка, голубые джинсы и черные кроссовки.

Фото: «Весь Гусиноозерск».