Происшествия 27.03.2025 в 10:04

В Бурятии бесследно исчез севший в попутку мужчина

Родные начали его поиски
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии бесследно исчез севший в попутку мужчина

В Бурятии родные разыскивают 39-летнего Юрия Холонгуева. Известно, что мужчина отправился из Кяхты в Улан-Удэ, но после этого так и не вышел на связь.

- 22 марта в 7 часов вечера он сел из Кяхты на попутку до Улан-Удэ, но не доехал и на связь не выходит. Не пьёт, не  курит. Если кто-то видел, сообщите пожалуйста по номеру телефона 89146315094 и 89834587594, - сообщили в группе «Весь Гусиноозерск».

Известно, что одет молодой человек был так же как на фото: коричневая кепка, черная куртка, голубые джинсы и черные кроссовки.

Фото: «Весь Гусиноозерск».

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ЗУРХАЙ
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