Происшествия 03.04.2025 в 15:44

В Бурятии разбираются в издевательствах над школьницей

Неприятный инцидент случился в одной из школ Гусиноозерска
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии разбираются в издевательствах над школьницей
Фото: телеграм-канал «Весь Гусинноозерск»
В Гусиноозерске власти и правоохранители разбираются в конфликте в школе №5, жертвой которого стала ученица младших классов. Как сообщает телеграм-канал «Весь Гусинноозерск» со ссылкой на родителей, в школьном туалете учащиеся младших классов устроили разборки и издевались над одной девочкой. Травлю сняли на видео, которое попало в сеть.

Неприятное происшествие уже прокомментировал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

«Администрация Селенгинского района в курсе инцидента, произошедшего в школе №5. В настоящий момент компетентные органы проводят проверку всех обстоятельств. По имеющимся данным, никто из участников происшествия не получил физических травм, медицинская помощь не потребовалась. Ведется работа с детьми, их родителями и педагогами для выяснения всех деталей и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Администрация района держит ситуацию под контролем», - цитирует его слова «Селенга-инфо.24/7».

Известно, что мать пострадавшей ученицы обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее дочери отобрали телефон и применили к ней физическую силу. Правоохранители уже провели проверку.

«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Учащиеся школы, а также их законные представители доставлены в отдел. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Их передадут на рассмотрение муниципальной административной комиссии по делам несовершеннолетних. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - сообщили в МВД Бурятии.
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