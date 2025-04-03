В Бурятии разбираются в издевательствах над школьницей

В Гусиноозерске власти и правоохранители разбираются в конфликте в школе №5, жертвой которого стала ученица младших классов. Как сообщает телеграм-канал «Весь Гусинноозерск» со ссылкой на родителей, в школьном туалете учащиеся младших классов устроили разборки и издевались над одной девочкой. Травлю сняли на видео, которое попало в сеть.Неприятное происшествие уже прокомментировал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.«Администрация Селенгинского района в курсе инцидента, произошедшего в школе №5. В настоящий момент компетентные органы проводят проверку всех обстоятельств. По имеющимся данным, никто из участников происшествия не получил физических травм, медицинская помощь не потребовалась. Ведется работа с детьми, их родителями и педагогами для выяснения всех деталей и предотвращения подобных ситуаций в будущем. Администрация района держит ситуацию под контролем», - цитирует его слова «Селенга-инфо.24/7».Известно, что мать пострадавшей ученицы обратилась в полицию с заявлением о том, что у ее дочери отобрали телефон и применили к ней физическую силу. Правоохранители уже провели проверку.«Сотрудниками полиции установлены все участники конфликта. Учащиеся школы, а также их законные представители доставлены в отдел. В отношении родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Их передадут на рассмотрение муниципальной административной комиссии по делам несовершеннолетних. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа», - сообщили в МВД Бурятии.