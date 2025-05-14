Происшествия 14.05.2025 в 09:49

В Бурятии выросла площадь лесных пожаров

При этом количество пожаров уменьшилось
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии выросла площадь лесных пожаров
Фото: РАЛХ
За прошедшие сутки в лесах Бурятии потушили два пожара, новых возгораний за это время не возникло. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, сейчас в Бурятии действует 20 лесных пожаров на общей площади 57 844 га. Это на 4 тысячи гектар больше, чем сутками ранее. Все очаги по-прежнему сосредоточены в Баунтовском и Еравнинском районах.

«Угрозы населённым пунктам нет, пожары низкой интенсивности, горит сухая трава и кустарники. На тушении работает 405 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано 78 единиц лесопожарной техники», - сообщили в РАЛХе.

Напомним, вчера из-за лесных пожаров в Бурятии был введен режим ЧС регионального значения.
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